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حقيقة إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن تناقلت وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا دحضت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان هذه الشائعات.

وقالت الوكالة الوطنية إنّ التصريح المنتشر على لسان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، والذي يتحدث عن إصابة صاحبة الصوت الملائكي بالكورونا ودخولها في حجر صحي رفقة ابنتها ريما غير صحيح، وأكدّت عدم معرفتها مصدر هذه الشائعات الكاذبة.

يذكر أنّ صاحبة الصوت الملائكي قدمت تعازيها قبل أيام بوفاة الموسيقار إلياس الرحباني الشقيق الأصغر للفنانين منصور وعاصي الرحباني من خلال مقطع فيديو مؤثر نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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