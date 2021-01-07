جديد LG مكنسة كهربائية بمواصفات مميزة

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية خلال فعاليات CES 2021 عن مكنسة كهربائية مزودة بميزة تفريغ الأتربة تلقائياً أطلقت عليها CordZero ThinQ A9.

وتتميز المكنسة الجديدة بدعمها 2 من المهام، حيث تعمل على تنظيف المنزل بشكل تلقائي، كما تدعم التفريغ التلقائي عند وضع المكنسة على قاعدة الشحن.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّها زودت المكنسة بميزة التفريغ الذاتي لحماية الأشخاص المصابين بأمراض التنفس أو الصدر، والذين يجدون صعوبة في التعرض للأتربة بشكلٍ مباشر.

وتحتوي المكنسة الجديدة على فلاتر تدعم الغسل، وممسحة، بالإضافة إلى بطاريتين يمكن التبديل بينها من خلال ميزة التبديل السريع للبطاريات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن السعر الرسمي لمكنستها الجديدة إلّا أنّ التسريبات أشارت لإطلاقها المكنسة بسعر 799 دولار أمريكي بعد إضافة مجموعة من الميزات الأخرى لها.

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