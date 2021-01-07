باحثون ماليزيون يطورون طائرات مسيرة من مخلفات الأناناس

تمكن علماء ماليزيون من صناعة طائرات مسيرة (درون) تحلق على ارتفاع 1000 متر بالاستفادة من مخلفات الأناناس.

وقال رئيس المشروع البروفيسور محمد طارق حميد سلطان التابع لجامعة بوترا الماليزية إنّهم يعملون على إيجاد استخدامات مستدامة لمخلفات الأناناس من مزارع هولولانجات التي تبعد 65 كيلو متراً عن العاصمة كوالالمبور.

وأشار رئيس المشروع إلى أنّ الفريق يقوم بتحويل أوراق الأناناس لألياف قابلة للاستخدام في تطبيقات في مجال الطيران، وخاصةً في صناعة الطائرات المسيرة صغيرة الحجم، مؤكدا أنّ الطائرات التي تصنع من مخلفات الأناناس أقوى من تلك المصنعة من الألياف الصناعية، وأخف وأرخص منها، ويسهل التخلص منها إذ يتحلل هيكلها خلال أسبوعين من دفنها في التربة.

وأوضح محمد طارق إنّ النموذج الأولي من هذه الطائرات يمكنه التحليق على ارتفاع 1000 متر والبقاء في الهواء لمدة 20 دقيقة.

يذكر أنّ القائمين على هذا المشروع يأملون في تصميم طائرات درونز أكبر حجماً تحتوي على مجسات تصوير للأغراض الزراعية ولأغراض المراقبة الجوية.

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