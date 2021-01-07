جديد Earin سماعة لاسلكية مميزة

رفعت شركة Earin النقاب عن سماعة لاسلكية مميزة بتصميم مفتوح أطلقت عليها اسم Erain A-3.

وتأتي السماعة الجديدة بحجم صغير ومفتوح، وستدعم الاستماع إلى الموسيقى ومحيط المستخدم، بالإضافة لإمكانية الاستماع إلى المكالمات مع خوارزمية تدعم ميزة إلغاء الضوضاء السلبية التي تعمل على خفض ضوضاء الرياح بحسب حاجة المستخدم.

وقالت Erain إنّ سماعتها الجديدة لن تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشط، و تحتوي على مشغلات 14.3، ومكبرات صوتية بجودة عالية تفوق منافساتها بنسبة 20%، كما زودت Erain سماعتها أدوات تحكم باللمس لتشغيل الموسيقى واستقبال المكالمات أو رفضها، بالإضافة لاحتوائها على مقاييس للتسارع لتحديد اتجاه كل وحدة من السماعات.

وتتميز هذه السماعة بدعمها مستشعرات لاستشعار قرب السماعة من الأذن، ودعمها لمعايير IP52 المقاومة للماء والغبار، وتحتوي على بطارية تجعل السماعة تعمل ل5 ساعات في الشحنة الواحدة، و30 ساعة عند استخدام الحافظة.

يذكر أنّ Erain ستطلق السماعات الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري بسعر يصل إلى 199 دولار أمريكي.

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