ياباني يدخل السجن لعشقه للبوكيمون

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل ياباني يبلغ من العمر 34 عاماً لقيامه بتزوير بطاقات غاري بوكيمون التي تصدرها شركة غاريغاري-كون اليابانية.

وقالت الشرطة إن الشركة المنظمة للمسابقة شكت في الرجل بعدما ربح 25 عصا مثلجات تحتوي على بطاقة غاري بوكيمون النادرة جداً، الأمر الذي دفعها لإبلاغ الشرطة التي باشرت تحقيقاتها في الحادث.

وأظهرت التحقيقات قيام الرجل بنحت البطاقة بحرفية كبيرة على عصا المثلجات، بسبب عشقه للعبة، ورغبته في الحصول على أكبر عدد ممكن من البطاقات الرابحة، كما أشارت الشركة المنظمة للمسابقة لإمكانية وجود عصا مثلجات رابحة مزيفة تباع عبر الإنترنت.

يذكر أنّ البوكيمون عبارة عن أنمي ياباني مقتبس من ألعاب فيديو أصدرتها شركة نينتندو، وصدر منه مسلسل من عدة أجزاء انتشر في كافة أنحاء العالم، وحقق نجاحاً كبيراً.

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