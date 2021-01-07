ريلمي تطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

أماطت شركة ريلمي الصينية اللثام عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Realme V15.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 800U ثماني النوى بتردد 2.4 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Mail-G57، ونظام تشغيل أندرويد، كما وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض FHD+، وجودة عرض 2400*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت، كما سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 232 و309 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية