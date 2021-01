تركيا تستعد لإطلاق قمرها الصناعي «توركسات 5A» غداً الجمعة

تستعد تركيا لإطلاق قمرها الصناعي الجديد “توركسات 5A”، فجر غد الجمعة، بواسطة صاروخ “فالكون 9″، ليبدأ مهامه في الربع الثاني من العام الجاري.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، قوله في تصريح اليوم الخميس، إنه من المرتقب أن يؤدي القمر الجديد خدماته لـ30 عام.

وأوضح إسماعيل أوغلو أن القمر الجديد يتميز بعمر طويل مقارنة مع الأقمار الأخرى، وأنه سيغطي مناطق إضافية إلى جانب الشرق والغرب، هي الشرق الأوسط، وإفريقيا.

ولفت إلى أن عدد الأقمار الصناعية التركية في الفضاء سيرتفع إلى 4، هي توركسات 3 إيه، و4 إيه، و4 بي.

من جانبها، أفادت وزارة النقل والبنى التحتية، في بيان، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي “توركسات 5A”، عند الساعة الرابعة و28 دقيقة بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ).

وأشار البيان إلى أن إطلاق القمر سيتم من قاعدة “كيب كارنافال” الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بواسطة صاروخ “فالكون 9” من إنتاج شركة “سبيس إكس” الأمريكية.

وأردف أنه من المنتظر أن تستغرق رحلة القمر الصناعي إلى موقعه في المدار 31 شرق، نحو 4 أشهر، والبدء بمهامه في الربع الثاني من العام الجاري.

وأطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس 1994، ويعد “5A” من الجيل الخامس للأقمار الصناعية.

وتهدف أنقرة من إطلاق “5A” إلى إدخال كافة المناطق الممتدة من الجمهوريات التركية وصولا إلى الصين في آسيا، إضافة إلى إفريقيا وأوروبا، ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”.

