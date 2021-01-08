سامسونج ستزوّد أبل بشاشات 120Hz LTPO OLED لهواتف ايفون 13

أبل فاجئتنا بمفاجأة حزينة في أكتوبر الماضي بإطلاقها لسلسلة آيفون 12 مع شاشات 60 هيرتز التقليدية، لكن الأمر سيتغير الآن بعدما تم تأكيد كون سامسونج المزوّد الرئيسي لهواتف آيفون 13 من حيث الشاشات، وهي التي ستزودها بشاشات من نوع سوبر أموليد وتحديدًا من نوع LTPO OLED، وهي شاشات مميزة من جميع النواحي حسب تقرير موقع The Elec المبني على مصادر مطلعة.

سامسونج ستزوّد أبل بشاشات 120Hz LTPO OLED لهواتف آيفون 13

شاشات LTPO هي شاشات سوبر أموليد عادية لكنها تتميز بميزة غاية في الأهمية وهي توفير استهلاك الطاقة بشكل رهيب، هذا حيث أن هذه الشاشات تعتمد على خاصية التحديث التكيفي للإطارات Adaptive Refresh Rate، لكن الخبر السيء لعشّاق التفاحة هو أن التقارير قد ذكرت أن هذه الخاصية ستتواجد في إصدار برو ماكس فقط، بينما الإصدارات الأصغر/الأرخص ستأتي بشاشة تقليدية، وهي التي ستكون غالبًا بتردد 60 هيرتز أيضًا!

الشاشات الجديدة من سامسونج ستكون بتردد 120 هيرتز هذا إلى جانب خاصية التردد التكيفي السابق ذكرها، يُذكر أيضًا -وكخطط بعيدة المدى- أن أبل تنتوي استخدام الشاشات الجديدة في كافة إصدارات آيفون 14 في عام 2022.

في الوقت الحالي سامسونج هي المزوّد الوحيد القادر على تغطية طلبات أبل، العملاقة الكورية ستنتج 60 ألف قطعة شهريًا في خط انتاج واحد، وقد يتم توسيع هذا الانتاج، في حين أن المنتج الثاني -وهو شركة إل جي- لن يقدم لهواتف آيفون 13 سوى 5000 قطعة فقط، لذلك فأبل لن تعتمد على إل جي بشكل رئيسي بأي شكل من الأشكال.

توفير الطاقة في الشاشات الجديدة سيصل إلى 5-15% كاملة، وهو حقًا رقم ممتاز أخذًا في الاعتبار حقيقة أننا نتحدث عن شاشة أوليد بتردد 120 هيرتز!

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