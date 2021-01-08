تطبيق تلغراف الإخباري – آخر الأخبار العالمية والمحلية وآخر أخبار فيروس كورونا بين يديك!

يعتمد الكثير منا على تلقي الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر مرتعاً للأخبار الكاذبة والشائعات لذا من المهم الاعتماد على مصدر موثوق للأخبار العالمية والمحلية وتلك المتعلقة بوباء فيرس كورونا. تطبيق تلغراف الإخباري الجديد سوف يوفر عليك عناء تقصي الأخبار والتنقل بين المصادر المختلفة.

تطبيق تلغراف الإخباري سهل الاستخدام كل ما عليك هو تنزيل التطبيق على جهازك ثم اختيار دولتك ومصادر الأخبار التي تود جلب الأخبار منها وكذلك اختيار بعض المصادر العالمية ومصادر من دول أخرى بحسب رغبتك الشخصية في الإطلاع والمتابعة.

التطبيق يدعم الصحف والمصادر المحلية في دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت بجانب المصادر العالمية، ويمكنك التحكم في المصادر بالإضافة أو الإزالة بسهولة.

في الواجهة الرئيسية يمكنك الإطلاع على آخر الأخبار أو الأخبار العاجلة كلٍ منهما في تبويب منفصل. ينقسم التطبيق إلى 3 أقسام: الشاشة الرئيسية حيث يتم عرض الأخبار، المصادر بحسب الدولة، وأخيراً الإعدادات حيث يمكنك التحكم بالإشعارات الواردة إليك وإرسال الاقتراحات والشكاوى.

يمكنك قراءة أي خبر بالتفاصيل مباشرة داخل التطبيق، ويمكنك مشاركة الخبر بشكل سريع على فيسبوك أو تويتر أو واتس اب وعند الضغط على زر المشاركة الرابع سوف تتاح لك خيارات مشاركة أكبر.

التطبيق يوفر أخبار رسمية وإحصائيات من مصادر حول فيروس كورونا. التطبيق مجاني بالكامل ولا يحتاج إلى تسجيل حساب، فهو جاهز للاستخدام فور تثبيته.

سهولة الاستخدام، سلاسة التخصيص، سرعة الوصول إلى الأخبار، وتقديم تفاصيل الخبر من المصدر كل هذه مزايا أساسية رائعة يتمير بها تطبيق تلغراف الإخباري.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والايباد بالإضافة إلى الأندرويد.

نظام التشغيل الملائم: iOS 8 فما أحدث أو أندرويد 4.1 فما أحدث.

التحميل على الايفون والايباد:

المبرمج: Khaled Natour

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التحميل على الأندرويد:

المبرمج: Zajel app‏