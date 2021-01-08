زرافة تعاني من قصر القامة بسبب زواج الأقارب

عثر العلماء على زرافتين قصيرات القامة وأثار هذا المنظر استعجاب العلماء حيث أن الزرافة تتميز عن غيرها من الحيوانات بالقامة العالية ويبلغ طولها الأصلي نحو 5.4 متراً بينما طول الزرافتين لم يصل الى 2.8 متراً.

وأعاد العلماء سبب هذا القزامة الى زواج الأقارب كما يحدث مع البشر الذي ينتُج عن حالة وراثية أو طبية، ويعرف أيضا باسم خلل التنسج العظمي الغضروفي، وتفضي إلى نمو الهيكل العظمي بشكل غير طبيعي.

يذكر انها شوهدت لأول مرك في 2015 وعاد اليها الباحثون عام 2020 ولاحظوا وجود نسخة اخرى من هذا النوع و أرجل الزرفاتين أصغر من نظيرتهما، وأطرافهما الأمامية أقل من المعدل الطبيعي رغم ان كلاهما بالغين.

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