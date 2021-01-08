اليابانيون يبتكون نظاماً للتعرف على الوجوه عند ارتدائهم الأقنعة

ابتكرت شركة NEC اليابانية نظامًا للتعرف على الوجه عند ارتدائم الأقنعة للوقاية من الفيروسات ويستطيع تحديد هوية الأشخاص رغم تغطية وجوههم، وتسبب فيروس كورونا في تسريع هذا النظام اذ ان الشركة تعمل عليه منذ مدة لتلبية احتياجات مرضى الحساسية.

ويكمن مبدأ عمل النظام في تسجيل صور الأشخاص عند عدم ارتدائم الأقنعة و يتحقق من هوية الشخص من خلال العيون و المنطقة المحيطة بها ويستغرق التحقق أقل من ثانية واحدة أما معدل الدقة فيصل الى 99.9٪؜.

وبين مساعد مدير قسم المنصات الرقمية أن هذه التقنية تعني عدم الاضطرار إلى إبراز البطاقة الأمنية، التي يمكن أن تُفقد أو تُسرق وتساعد على عدم ملامسة الأسطح، ولم تعلن الشركة عن سعر النظام.

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