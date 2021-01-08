الصين تعمل على بناء عاصمة للرياضات الإلكترونية في شنغهاي

تحاول الصين أن تجعل مدينة شنغهاي وجهة لعشاق الرياضات الإلكترونية في العالم من خلال بناء مركز شنغهاي الدولي للرياضات الإلكترونية بقيمة 900 مليون دولار ومن المتوقع أن ينتهي العمل في 2023.

وسيضم المجمع عدة مرافق فندق من فئة 5 نجوم و متحف مخصصاً للألعاب وأهمها قاعة للرياضات الإلكترونية تتسع لـ6 آلاف مقعد، وتطمح مدينة شنغهاي أن تصبح عاصمة الرياضة الإلكترونية.

يذكر أن مصطلح الرياضات الإلكترونية أطلق على منافسات ألعاب الفيديو الفردية أو الجماعية ويحصل الفائز على هدية مادية ومعنوية حيث يجتمع اللاعبون في الصالات المخصصة ويتنافسون وتشمل المنافسة اللعب عن بعد.

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