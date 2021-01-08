أفضل أجهزة القياس الرقمية المُتاحة للشراء في 2021

في ظل التطور الذي صرنا نعيش فيه صارت أجهزة القياس الرقمية أحد الضروريات التي لا نستغنى عنها في معظم منازلنا وبخاصة للعاملين في مجال الأثاث والهندسة والبناء، وبطبيعة الحال أدوات القياس التقليدية صارت بها مشاكل كثيرة منها على سبيل المثال تلفها في وقت قصير جداً كما أنها تقوم بقياس مسافات قصيرة بجانب صعوبة استخدامها حيث تحتاج إلى أكثر من شخص لمساعدتك في القياس، لكن بعد ظهور أجهزة القياس الرقمية صار الأمر أفضل وأسهل بكثير لذا في هذا المقال سنستعرض سوياً أفضل هذه الأجهزة المتاحة حالياً والتي تأتي بأسعار مناسبة جداً.

أفضل أجهزة القياس الرقمية في الوقت الحالي:

1. Leica DISTO D2 New 330ft

نبدأ هذه القائمة بهذا الجهاز الأفضل والأعلى سعراً والذي يأتي من ماركة Leica التي يرتبط ذكرها دائماً بالأجهزة التي تتعلق بالدقة الضوئية، ما يجعل هذا الأخير غالي نوعاً ما هو أنه يُمكنه قياس ما يصل إلى 330 قدم وهذه مسافة كبيرة جداً والأفضل من هذا أنه يتميز بالدقة بالرغم من كبر المسافة، الجهاز أيضاً يعمل على بطاريتين عاديتين وتدوم لفترات طويلة، تم تصنيف الجهاز أنه IP54 وهذا معناه أنه محمي من الماء والغبار ويعمل في درجات حرارة تتراوح من 14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت، من مُميزات الجهاز أنه مُدمج به بلوتوث يسمح لك بإرسال البيانات منه إلى الهاتف بسهولة، يبلغ سعر هذا الجهاز 142.86 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

للحصول على الجهاز من أمازون السعودية: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط

2. Bosch GLM 20 Blaze 65-Foot

ننتقل الآن لهذا الجهاز المقدَم من طرف Bosch الذي يُعتبر وبدون مبالغة أحد أفضل أجهزة القياس الرقمية الموجودة في الوقت الحالي، هذا الجهاز يمكنه القياس حتى 65 قدم ويتميز بدقته العالية جداً فهو يعمل بالليزر وبه شاشة مضيئة لتُخبرك بالمسافة القياسية التي حصل عليها الجهاز، ومن مميزاته أنه به إمكانية حفظ القياسات بمعنى أنه بإمكانك تخزين قياس سابق وإنشاء قياس جديد، الجهاز يعمل على بطاريتين صغيرتين تكفيانه لمدة 6 أشهر تقريباً، يبلغ سعر هذا الجهاز 29.97 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

للحصول على الجهاز من أمازون السعودية: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط

3. LEXIVON 2 in 1 Digital Laser

هذا الجهاز المقدم من طرف LEXIVON يعتبر أيضاً من بين أفضل أجهزة القياس الرقمية لهذا العام كونه يتمتع بمجموعة من المزايا أولها أنه عبارة عن جهاز قياس 2 في 1 بمعنى أنه به شريط فولاذي للقياس التقليدي كما يحتوي على جهاز قياس بالليزر وهذا ما يجعله مناسب للكثير من الأشخاص، يمتد الشريط الفولاذي إلى 16 قدم ويصل الليزر إلى 130 قدم وبطبيعة الحال الجهاز دقيق وبه شاشة رقمية لعرض الأرقام القياسية، يبلغ سعر أفضل نسخة من هذا الجهاز الرائع 38.97 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

4. DTAPE 165-Foot Shockproof

السبب الذي جعلنا نقرر وضع هذا الجهاز ضمن قائمة أفضل أجهزة القياس الرقمية لهذا العام هو أنه متين جداً ومصمم خصيصاً لتحمل العمل الشاق، الجهاز يأتي مع تصنيف IP54 الذي تحدثنا عنه في الجهاز الأول وبه هيكل مقاوم للصدمات ويمكنه القياس حتى 165 قدم بدقة عالية كما أنه يحتوي على شاشة رقمية وبه إمكانية تخزين القياسات وإجراء بعض العمليات الحسابية، من أهم ما يميز هذا الجهاز أنه به خاصية الإغلاق التلقائي في حالة عدم الاستخدام للحفاظ على عمر البطارية، يبلغ سعر هذا الجهاز 21.99 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط

5. eTape16 ET16.75-db-RP Digital

نأتي الآن للجهاز الأخير في هذه القائمة وحتى أكون صريح معك فهو لا يعمل بالليزر مثل باقي الأجهزة لكن ما جعلنا نضعه هنا هو أنه يحتوي على بعض المميزات الجيدة منها ميزة القراءة الرقمية فهو به شريط معدني تقليدي يقوم الجهاز بقياس المسافة وتخزينها بشكل تلقائي، من مميزات الجهاز الرئيسية أنه به إمكانية تخزين قصير المدى لآخر قراءة وتخزين طويل المدى لقراءتين أخريين، يصل أقصى قياس لهذا الجهاز مسافة 16 قدم ويبلغ سعره 31.99 دولار.

لشراء الجهاز من أمازون العالمي: هذا الرابط

للحصول على الجهاز من أمازون السعودية: هذا الرابط

لشراء الجهاز من أمازون الإمارات: هذا الرابط