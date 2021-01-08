حسين الجسمي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كشف النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال حسابه الرسمي في تويتر عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

ونشر الجسمي تغريدة يظهر من خلالها وهو يحصل على جرعة اللقاح، وقال إنّه تلقى اللقاح الذي وفّرته دولة الإمارات، وشكر حُكام بلاده الذين يعملون على حماية الشعب من فيروس كورونا المستجد.

وعبّر الجسمي عن فخره بانتمائه لدولة الإمارات التي تحرص بشكل دائم على توفير الرعاية الصحية لسكانها وللمقيمين فيها.

يذكر أنّ النجم الإماراتي أحيا حفلاً فنياً ناجحاً في مسرح خورفكان بإمارة الشارقة بحضور الجمهور بمناسبة بداية العام الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي أثر بشكل كبير على مختلف نواحي الحياة في العالم.

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