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حسين الجسمي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال حسابه الرسمي في تويتر عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

ونشر الجسمي تغريدة يظهر من خلالها وهو يحصل على جرعة اللقاح، وقال إنّه تلقى اللقاح الذي وفّرته دولة الإمارات، وشكر حُكام بلاده الذين يعملون على حماية الشعب من فيروس كورونا المستجد.

وعبّر الجسمي عن فخره بانتمائه لدولة الإمارات التي تحرص بشكل دائم على توفير الرعاية الصحية لسكانها وللمقيمين فيها.

يذكر أنّ النجم الإماراتي أحيا حفلاً فنياً ناجحاً في مسرح خورفكان بإمارة الشارقة بحضور الجمهور بمناسبة بداية العام الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي أثر بشكل كبير على مختلف نواحي الحياة في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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