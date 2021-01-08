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أمريكي ينقذ عائلته من فيضان بطائرة درون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ساعدت سرعة بديهة رجل أمريكي يبلغ من العمر 30 عاماً في إنقاذ حياة عائلته بعدما علقوا في الفيضان.

وقال الرجل إنّه كان يسير بسيارته على طريق كيراما رينغ الواقعة في منطقة كوينزلاند قبل أن يفاجأ بالفيضانات التي حدثت بطريقة غير متوقعة نتيجة الإعصار المداري إيموجين الذي ضرب المنطقة.

وقال الرجل إنّه أمضى ليلة مع عائلته في خيمة قبل أن يتمكن من ربط هاتفه المحمول بطائرة درون يملكونها ليرفعه فيها لمسافة كافية لاستقبال إشارة المحمول، ليرسل بعدها رسالة لوالده بطلب النجدة وأرفق بها موقعه.

وفور وصول الرسالة قام الأب بإبلاغ الشرطة التي انطلقت مع فرق الإنقاذ للمكان المحدد وقامت بإخراج العائلة العالقة.

وقال ستيف كرسلي مفتش شرطة ساحل كاسواري إنّ رجال الإنقاذ اضطروا لقطع 6 أشجار، وتجنب انزلاقين أرضيين قبل أن يعثروا على العائلة، التي تم نقلها للمستشفى، حيث أجريت لهم مجموعة من الفحوصات التي أكدّت سلامتهم جميعاً.

يذكر أنّ دائرة الطوارئ بولاية كوينزلاند دعت السكان لعدم القيادة أو المشي في مياه الفيضانات، وقالت إنّ خطرها لم ينتهِ بعد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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