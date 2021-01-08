ما هي أعراض حساسية مساحيق الغسيل؟

أكدّ خبراء تابعون لمنتدى الغسل الألماني معاناة بعض الناس من الحساسية تجاه مساحيق الغسيل لاحتوائها على مجموعة من المواد العطرية ومواد التبييض.

وأدرج الخبراء الألمان هذه الحساسية ضمن الحساسية التلامسية التي تحدث عند ملامسة الجسم لمادة ما.

وحدد الخبراء أعراض هذه الحساسية بالحكة، احمرار الجلد وتورمه، الطفح الجلدي، بالإضافة للإصابة بالصدمة التحسسية التي تهدد حياة الإنسان في أسوأ الأحوال، والتي تظهر أعراضها على شكل ضيق في التنفس، انهيار في الدورة الدموية، وخفقان في القلب.

وأكدّوا على أهمية استدعاء الإسعاف بشكل فوري عند الشعور بأعراض الصدمة التحسسية.

ودعوا الناس لإجراء الفحوصات اللازمة لدى طبيب الأمراض الجلدية، للتأكد من عدم إصابتهم بها، ولمعرفة المواد الموجودة في مساحيق الغسيل والتي تؤدي إليها.

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