أمريكي يخسر وظيفته لمشاركته باقتحام الكونغرس

أعلنت شركة نافيستار الأمريكية عن فصلها أحد موظفيها بعد مشاركته في اقتحامات الكونغرس الأمريكي التي قام بها مناصرو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت الشركة في بيانٍ لها إنّها فصلت الموظف بعد ظهوره في صور داخل الكونغرس بعد اقتحامه وهو واضع بطاقته الوظيفية على صدره.

وبررت الشركة فصل الموظف الذي لم تكشف هويته بإظهاره سلوكا خطيرا يهدد سلامة الآخرين، وقالت إنّها ترفض مثل هذه التصرفات من موظفيها.

يذكر أنّ الشرطة الأمريكية نشرت مجموعة صور للمطلوبين على خلفية أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، والتي أدت لوفاة 4 أشخاص من بينهم امرأة.

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