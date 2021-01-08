علامات إصابة الأطفال بالسكتات الدماغية

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال احتمال إصابة الأطفال والمراهقين بالسكتة الدماغية، وقالت إنّ سبب حدوثها غير معلوم حتى الآن.

وقالت الرابطة إنّ علامات السكتة الدماغية لدى الرضع تتمثل بحالات التشنج على جانب واحد من الجسم، أما عند الأطفال الأكبر فتتمثل أعراضها بالشلل النصفي، شلل الوجه، اضطرابات اللغة المفاجئة، الصداع الشديد غير المعتاد، الشعور بالغثيان والقيء، بالإضافة لأعراض أخرى تتمثل في اضطرابات الرؤية، والتوازن.

وأوضحت الرابطة الألمانية دور سرعة التصرف في إنقاذ الطفل، وقالت يجب على الأهالي مراجعة المستشفى فور ظهور أي علامة من علامات السكتة الدماغية، لأنّ لكل دقيقة أهميتها في إنقاذ حياة الطفل.

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