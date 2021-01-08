بشكل مفاجئ.. فيسبوك تلغي زر الإعجابات من الصفحات العامة

أعلنت شركة فيس بوك الأمريكية عن إلغاء زر الإعجاب من الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون، الشخصيات العامة، الرياضيون، والعلامات التجارية.

وقالت الشركة الأمريكية في منشور نشرته على الإنترنت إنّ الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات والتفاعل مع غيرهم، وبررت هذا التغيير برغبتها في تسهيل تواصل المستخدمين مع الصفحات المفضلة لديهم.

كما أكدّت فيس بوك في منشورها على أنّ العام 2021 سيوفر أدوات أمنية جديدة للمستخدمين تساعدهم على ربط مفتاح الأمان بالأجهزة الأخرى كأجهزة الحاسوب الثابتة وغيرها من الأجهزة.

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