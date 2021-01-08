شركة Tachys تطلق حاسوبا بمواصفات مميزة وسعر صادم

كشفت شركة Tachys عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Vortex 15.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Ryzen7 5800H من AMD ثماني النوى، ومعالج رسوميات GeForce RTX 3060 Max-P، وبطاقة رسوميات GDDR6 بسعة غيغا بايت.

وزودت الشركة الجهاز الجديد بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، ومعدل تنشيط 144HZ، بالإضافة لتغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 72%.

وستأتي الذاكرة الداخلية على شكل قرص الحالة الساكنة PCle 3.0 SSD بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي من نوع DDR4 بسعة 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، بالإضافة لمجموعة من المنافذ.

يذكر أنّ Tachys ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1099 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية