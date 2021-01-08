سامسونغ تطلق إصدارا جديدا من Chromebook بسعر مميز

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن إصدار جديد من أجهزة Chromebook بسعر رخيص ومواصفات مميزة أطلقت عليه Chromebook 2.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Core i5 من الجيل العاشر، ونظام تشغيل Color OS.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز الجديد بشاشة QLED مقاس 13.3 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128، 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4، 6، 8 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية قوية، كاميرا ويب بدقة 720 بيكسل، قلم S، شبكات واي فاي، ويدعم إصدار Smart Amp التي تدعم تعزيز تقنية الصوتيات بنسبة 178%.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 550 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية