واتساب: 2 مليار مستخدم سيتأثرون بالشروط الجديدة

تواجه خدمة “واتساب” للمراسلة انتقادات إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم حوالى ملياري شخص حول العالم، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها المشاركة في مزيد من البيانات مع “فيسبوك” المالكة للتطبيق.

وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير.

وتسعى المجموعة إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق “واتساب”، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند. وقال ناطق باسم “واتساب” في بيان أرسلته الشبكة إلى وكالة فرانس برس إن “التحديثات على بيانات الخصوصية شائعة في القطاع ونحن نمدّ مستخدمينا بكل المعلومات اللازمة للتحقق من التغييرات التي ستحصل اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير”.

ولفتت الشركة إلى أن البيانات التي قد يجري تشاركها بين “واتساب” ومنظومة تطبيقات “فيسبوك” (بينها “إنستغرام” و”مسنجر”) تشمل جهات الاتصال ومعلومات الملف الشخصي، وهي لا تشمل مضمون الرسائل التي تبقى مشفرة.

غير أن الشروط الجديدة تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لن تُستخدم هذه البيانات سوى لتطوير خصائص مقدمة لحسابات المهنيين عبر “واتساب بزنس”، وفق ما أوضحت “واتساب” لوكالة فرانس برس. ولا تتشارك “واتساب” بيانات مستخدميها في أوروبا مع “فيسبوك” إلا لكي تستخدمها الأخيرة في تحسين منتجاتها أو إعلاناتها، وفق ناطق باسم خدمة المراسلة.

وقال أرتور ميسو الخبير القانوني في منظمة مدافعة عن حقوق مستخدمي الإنترنت لوكالة فرانس برس “إذا كانت الطريقة الوحيدة لرفض هذا التعديل هي وقف استخدام واتساب، فإن عنصر الرضا يصبح بالإكراه ومعالجة البيانات تكون غير قانونية”.

واشتكى مستخدمون كثر عبر “تويتر” في الساعات الماضية من منحهم الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع تفصيليا عليها.

المصدر: bbcعربية

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