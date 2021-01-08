جهاز لوحي مميز من لينوفو بـ4 مكبرات صوتية وبطارية قوية

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب لوحي عائلي بمواصفات مميزة أطلقت عليه Tab P11.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 11 بوصة ودقة عرض 2000*1200 بيكسل التي تدعم نمط Eye Care لراحة العين، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على 4 مكبرات صوتية Dolby Atoms، وبطارية تجعل الهاتف يعمل لمدة 15 ساعة، وسيدعم تقنية كوالوكم FastConnect، ويتوافق في العمل مع لوحة مفاتيح خارجية أو قلم Stylus، وسيدعم نمطا مخصصا من غوغل لتصفح الأطفال، ونمطا آخر لحماية خصوصية المستخدم.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 230 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية