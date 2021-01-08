منظمو مهرجان “كان” يفكرون بتأجيله للصيف

كشف منظمو مهرجان “كان” السينمائي عن تفكيرهم في تأجيل المهرجان من مايو القادم إلى يونيو أو يوليو القادمين.

وقال القائمون على المهرجان إنّ المهرجان غاب في العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وبأنّهم يحتاجون بعض الوقت حتى يقرروا الموعد الرسمي للمهرجان.

وأكدّ المنظمون إقامة المهرجان في موعده في الفترة ما بين 11 و22 مايو القادم، لكنّهم أشاروا لوجود خطة بديلة يؤجل فيها المهرجان ليونيو ويوليو القادم تبعاً لتطورات الوضع الوبائي.

يذكر أنّ فيروس كورونا تسبب بإلغاء مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية، وفرض التأجيل على عددٍ كبير منها كمهرجان البندقية الذي أقيم في سبتمبر الماضي وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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