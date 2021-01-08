لقاح فايزر قادر على مواجهات سلالات كورونا المتحورة

شركة فايز تؤكد فعالية لقاحها في مكافحة السلالات المتحورة من كورونا

أكدّت دراسة قامت بها شركة فايزر الأمريكية قدرة لقاحها على مواجهة السلالات الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الدراسة التي قام بها العلماء على عينات دم مأخوذة من أشخاص تلقوا اللقاح قدرة اللقاح على تحييد الفيروس.

وأكدّ العلماء اختبارهم 16 تحورا لفيروس كورونا تعامل معها اللقاح بشكلٍ إيجابي ومشجع، وقالوا إنّ هذه النتائج تؤكد قدرة اللقاح على التعامل مع التحور الـ17 لفيروس كورونا.

وأشار الباحثون إلى رغبتهم في إجراء اختبارات مماثلة للتأكد من فعالية اللقاح ضد السلالات الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا، وذلك بعد الحصول على مزيد من البيانات خلال الأيام القادمة.

يذكر أنّ لقاح فايزر الذي أنتجته الشركة الأمريكية اعتمد من قبل عدد كبير من الدول التي بدأت بتطعيم سكانها به.

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