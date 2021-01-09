“بوب ديلان” و”نيل يونغ” يبيعا حقوق أغانيهما للوصول إلى الأجيال الجديدة

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شركة “هيبنوسيز سونغز فاند” إن المغني ومؤلف الأغاني نيل يونغ قد باع نصف الحقوق في قائمة أغانيه المؤلفة من 1180 أغنية للشركة المتخصصة في الاستثمار والمدرجة في بورصة لندن.

وحقق “يونغ”، البالغ من العمر 75 عاما، الشهرة بأغان مثل “قلب من ذهب” “هارت أوف جولد” و “ديفيلز سايدووك” وقد أصدر أكثر من 50 ألبوماً مسجلاً داخل استديوهات و20 ألبوماً لحفلات حية.

وصرح “ميرك مركيورياديس” مؤسس شركة هيبنوسيز قائلاً : (اشتريت أول ألبوم لنيل يونغ وأنا في السابعة من العمر”.. وأضاف (أن شراء الحقوق، وهو الأحدث في سلسلة صفقات مشابهة أبرمتها الشركة، سيغير شركته إلى الأبد).

وتأتي هذه الصفقة-حسب رويترز- بعد أن باع المغني الأميركي ذائع الصيت “بوب ديلان” الشهر الماضي القائمة الكاملة لأغانيه لـ “يونيفرسال ميوزيك جروب “، حيث يسمح ازدهار خدمات البث الموسيقي لمغنين مثل ديلان ويونغ بالوصول إلى جمهور واسع من الجيل الأصغر سناً ، فيما لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل المالية لصفقة يونغ.

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