“علي الهازل” يكشف حقيقة ملكية أرض “مركز جهاد الليبيين”

متابعة/218

يواصل مهتمون بالشأن الثقافي والعام في ليبيا حملتهم لمساندة المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية-“مركز جهاد الليبيين”سابقاً- في وجه محاولات هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق بالاستيلاء على المبنى بعد مطالبات الهيئة من المركز بدفع إيجارات باهضة وصلت إلى 40 ألف دينار شهرياً ما اعتبره المدافعون عن الهوية الليبية شرطاً تعجيزياً يشكل خطراً على مستقبل المركز خاصةً بعد مطالبة الهيئة للمركز بإخلاء المبنى خلال “3” أيام في مهلة انتهت يوم الخميس الماضي.

وكشف الباحث الليبي “علي الهازل” عن معلومة غابت على الكثيرين وربما تضع حداً للأزمة أو تكون مفتتحاً لحسم ملكية الأرض للمركز التاريخي ، مايدحض زعم هيئة الأوقاف في احتكار ملكية المبنى أو الأرض المشيدة عليه، حيث أكد الباحث التاريخي “علي عمر الهازل” عضو في مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات و الدراسات التاريخية، بأن لديه وثائق تاريخية رسمية تثبت أن قطعة الأرض المقام عليها “مركز جهاد الليبيين” ملك لبلدية طرابلس لاسواها منذ حقبة الأربعينيات من القرن الماضي .

وقال “الهازل” في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: ( الحمد لله أصحاب الخير في البلاد كثر وصلتني وثائق باللغة الإيطالية لها علاقة بصحة ما نقول وقلنا في الماضي إن الأرض المقام عليها المركز هي ملك لبلدية طرابلس منذ شهر نوفمبر سنة 1942م والوثائق بحوزتي).

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