التسريب الكامل لمواصفات كاميرا جالكسي S21 بإصداراته المختلفة

نحن نعلم كل شيء عن سلسلة جالكسي S21 في الوقت الحالي، وفي واقع الحال فهي أيام فقط التي تفصلنا عن الكشف الرسمي عن الهاتف، وهو الذي سيتم في 14 فبراير المقبل! لكن اليوم لدينا تسريب مميز نظرًا لأنه يكشف عن كامل مواصفات كاميرا جالكسي S21 بإصداراته المختلفة، ونقطة الكاميرا هي نقطة حساسة في ظل المنافسة الشرسة! لذلك نشارككم اليوم المواصفات الكاملة.

مواصفات كاميرا جالكسي S21 ألترا

هاتف جالكسي S21 ألترا هو الهاتف الذي استلم أقوى التحديثات والإضافات في نظام الكاميرات، وكما نرى من الإنفوجرافيك التالي فالهاتف يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، هذا إلى جانب كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، وهي عدسة محسنة بقوة مقارنةً مع جالكسي S20 ونوت 20.

إلى جانب ذلك، الهاتف يضم كاميرتين تيليفوتو بدقة 10 ميجابيكسل لكلًا منهما، وهم اللذان سيساعدان في التقريب وفي ضبط دقة الصور، إضافة إلى هذا كله فلدينا عدسة واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، وبالإضافة لكل ما سبق الهاتف يقدّم عدسة تثبيت بالليزر Laser Autofocus وهي التي ستحل مشاكل التثبيت التلقائي التي واجهناها في الجيل السابق.

أما عن هواتف جالكسي S21 وجالكسي S21 بلس فهم سيأتون مع نظام كاميرات مشابه جدًا للجيل السابق جالكسي S20، حيث لدينا هنا عدسة أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، عدسة واسعة بدقة 12 ميجابيكسل من الخلف وهي الرئيسية، هذا بالإضافة إلى كاميرا تقريب تيليفوتو بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا إضافية بدقة 12 ميجابيكسل والتي قد تتشارك مهام العدسة الرئيسية مع الأخرى الواسعة!

يمكنك أن تعرف كافة التفاصيل من الصورتين بالأعلى، ومن حيث الأرقام فمن المتوقع أن يتنافس جالكسي S21 ألترا بقوة شديدة مع آيفون 12 وآيفون 13 وأيضًا مع هواتف أخرى مثل بيكسل وP وميت وحتى هواتف أوبو وون بلس!