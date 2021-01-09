تقرير – ابل تتفاوض مع شركة هيونداي من أجل إنتاج سيارتها الذكية!

استكمالاً للحديث الذي بدأ في الآونة الأخيرة بشأن السيارة الذكية المنتظرة من ابل، تشير آخر التقارير أن ابل تتفاوض حالياً لعقد شراكة مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية من أجل إنتاج سيارة ابل مستقبلاً.

وفقاً لمواقع إخبارية كورية، فإن ابل فتحت باب المفاوضات مع شركة هيونداي من أجل تطوير سيارة كهربائية ونوع جديد من البطاريات لها.

تعاون ابل مع أحد شركات صناعة السيارات الكبرى أمر حتمي لأن ابل لن تستطيع القيام بذلك وحدها نظراً للتكلفة الضخمة التي يحتاجها المشروع وحاجتها إلى خطوط إنتاج.

تقرير سابق من موقع بلومبيرج كان قد أشار إلى أن سيارة ابل لازالت في المراحل الأولية وأنها لن تدخل حيز الإنتاج قبل 5 إلى 7 سنوات من الآن أي في الفترة بين عامي 2025 إلى 2027.

في تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية، أكدت هيونداي وجود مفاوضات ومباحثات مع ابل وشركات أخرى عالمية في قطاع صناعة السيارات، كما أضافت أن تلك المفاوضات لازالت في مرحلة مبكرة ولم تسفر بعد عن أي شيء.

سيارة ابل من المنتظر أن تكون سيارة كهربائية تعمل ببطاريات يتم شحنها عوضاً عن الوقود التقليدي، كما ستتمتع بمزايا مستقبلية مثل القيادة الذاتية.