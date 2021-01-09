دراسة تؤكد فاعلية لقاح “فايزر” و”بيونتيك” في مواجهة السلالة الجديدة

كشفت دراسة مُختبرية أجرتها شركة “فايزر” الأمريكية أن اللقاح الذي طورته مع شركة “بيونتيك” الألمانية للوقاية من فيروس كورونا فعال في مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأجريت الدراسة على عينات دم مأخوذة من أشخاص تلقوا اللقاح ونتائجها محدودة؛ لأنها لا تنظر في المجموعة الكاملة من التحورات التي رصدت في السلالات الجديدة للفيروس، وفق ما نقل موقع “عربي بوست”

وفي ذات السياق قال أحد علماء اللقاحات الفيروسية في شركة” فايزر” “فيل دورميتسر” الجمعة، إن التحور قد يكون السبب في زيادة قابلية الانتشار وقد يجعل الفيروس يفلت من تحييد الأجسام المُضادة التي يحفزها اللقاح، مُضيفاً بأن اختبرنا 16 تحوراً مُختلفاً ولم يكن لأي منها تأثير كبير.

وبيٌن “دورميتسر” أن اللقاح يبدو فعالاً في مواجهة التحور، بالإضافة إلى 15 تحوراً آخر سبق واختبرت الشركة اللقاح معها.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 20 ديسمبر، ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

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