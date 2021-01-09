واتس آب يحذر الملايين من المستخدمين بحذف حساباتهم

حذرت شركة واتس آب المستخدمين من فقدان حساباتهم الشخصية ما لم يوافقوا على مشاركة بيانات محددة مع الشركة المالكة لواتس آب “فيسبوك” وذلك اعتباراً من 8 فبراير وهي إلزامية للمستخدمين في جميع البلدان خارج أوروبا والمملكة المتحدة.

وسيطبق النظام على جميع المستخدمين حتى لو لم يكن لديهم أي حساب على فيس بوك و ويؤثر التغيير على الطريقة التي يعالج بها “واتس آب” البيانات وبحسب سياسة الخصوصية فإن البيانات التي يشاركونها للمساعدة في تشغيل الخدمات والعروض.

وأكدت الشركة انها لن تستطيع التعرف على محتوى الرسائل و لكن تستطيع معرفة من تراسله و كم مرة، في حين لم يوافق المستخدم على هذه السياسة فسيحذف التطبيق من عنده، وعبر العديد من المستخدمين عن استيائهم من هذا التغير المفاجئ عن طريق تويتر.

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