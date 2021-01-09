حفرة عملاقة مفاجأة تكونت بموقف سيارات في إيطاليا

تسببت الحفرة العملاقة المفاجأة أمس الجمعة بتحطم موقف سيارات تابع لمستشفى مخصص لمرضى كورونا في مديمة نابولي الإيطالية ما نتج عن قطع الكهرباء عن المستشفى ولم تتأثر العمليات و الخدمات لتوفر شبكة كهرباء احتياطية خاصة بالمستشفى.

وسارت فرق الإطفاء الى المنطقة ولم تعلن عن أي إصابات لأن موقف السيارات كان فارغاً ولكن تحطمت بعض السيارات، وبلغ عمق الحفرة قرابة 20 متراً أما مساحتها فبلغت 2000 متر مربع.

وأشار ضابط فرق الإنقاء الى الأسباب التي أدت لتكون الحفرة المفاجأة والتي تعود الى تسرب المياه الجوفية، الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في وقت سابق، وسيعاد فتح المستشفى المخصص لمرضى كورونا خلال الأيام القليلة القادمة.

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