هذه هي الأسعار الرسمية لسلسلة جالكسي S21 – أسعار ممتازة مقارنةً بالمنافسين!

أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن سلسلة جالكسي S21 في يوم 14 يناير، وهي السلسلة التي ستتوفر مباشرةً للبيع خلال أسبوعين من موعد الإعلان الرسمي، ولا يمكننا أن ننسى أن سلسلة جالكسي S20 كانت فعلًا باهظة السعر إبان الإعلان عنها، لذلك يهتم المتابعين بمعرفة الأسعار الرسمية لسلسلة جالكسي S21 وهي التي نشاركها معكم الآن طبقًا لآخر التسريبات وأهمها بالطبع سعر جالكسي S21 ألترا الأقوى على الإطلاق.

الأسعار الرسمية لسلسلة جالكسي S21

التسريبات من منصة WinFuture الألمانية ومن مسربين مشهورين مثل Roland Quandit أصبحت الآن شبه مؤكدة، وهي التي تكشف عن الأسعار في السوق الأوروبي وفي السوق الأمريكي، لكن بالطبع الأسعار لن تكون نفسها بمجرد تحويل العملة في كل البلدان، وهذا لأن السعر يختلف حسب الضرائب في كل دولة، الجمارك وحسب التسعير المحلي لسامسونج، لكن إطلاعنا على الأسعار الأوروبية والأمريكية يعطينا صورة واضحة عن الأسعار، خصوصًا الأسعار الأوروبية:

○ سعر جالكسي S21 ألترا

سيأتي هاتف جالكسي S21 ألترا بسعر 1249 يورو أوروبي وهذا لإصدار 128 جيجابايت، بينما إصدار 265 جيجابايت سيأتي بسعر 1299 يورو أوروبي، والفارق البسيط سيجعل اختيار الإصدار الأكبر من حيث المساحة أمر سهل! أما عن الإصدار بسعة 512 جيجابايت فهو يكلف 1429 دولار أمريكي.. هذا السعر يكفي لشراء سيارة مستعملة في بعض البلدان! — أما عن السعر الأمريكي فسيكون في حدود 1300 دولار أمريكي للإصدار الأقل من حيث المساحة.

○ سعر جالكسي S21 العادي والبلس

جالكسي S21 سيبدأ سعره عند 849 يورو أوروبي لإصدار 128 جيجابايت، وسعر إصدار 265 جيجابايت سيكون 899 يورو أوروبي، أما الإصدار بلس فسيباع بأسعار 1049 و1099 يورو أوروبي للإصدارين 128 و265 جيجابايت. السعر الأمريكي تقريبًا يعادل نفس التحويل في إصدار جالكسي S21 ألترا، حيث سيباع جالكسي S21 بسعر 899 دولار أمريكي وإصدار بلس سيكلف 1099 دولار أمريكي.

يمكنك أن تأخذ فكرة مبدئية عن التسعير من خلال تحويل السعر الأوروبي إلى عملة بلدك، مثلًا إصدار 265 جيجابايت من جالكسي S21 ألترا سيباع بمبلغ 1299 يورو أوروبي، وهو ما يعادل 6000 ريال سعودي أو 25 ألف جنيه مصري، وقس على ذلك.