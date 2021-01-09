سيدة تدفن رجلاً تظن بأنه زوجها المتوفي

تلقت فيكتوريا سارمينتو خبر وفاة زوجها بعد اتطال هاتفي من مستشفى “أوكسيدنت” في هندوراس إثر إصابته بفيروس كورونا وتعرفت على الجثة المشرحة وصرحت بأنه نفس الزوج.

ودفنت فيكتوريا الجثة في بلدة سان نيكولاس في كوبانى وبعد 4 أيام من الجنازة عثر على زوجها الحقيقي في أحد الحقول ببلدة ترينيداد المجاورة حيث كان في نزهة وسقط أرضاً ولم يستطع الحركة لعدة أيام.

وقالت فكتوريا أن هناك شبه كبير بين الجثة التي تم دفنها وزوجها الحقيقي ما أدي الى الإختلاط في الأمر، من جانبه أكدت إدارة المستشفى أن الزوجة هي التي أكدت هوية الشخص.

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