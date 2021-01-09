إسبانيا تتغطى بالثلج لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي

استيقظ سكان مدينة مدريد أمس الجمعة والثلج يغطي الأحياء السكنية في مشهد غريب حيث أن الحالة النادرة في اسبانيا لم يشهد لها مثيل منذ ثمانينات القرن الماضي ومن المتوقع أن تواجه المنطقة أكبر العواصف الثلجية في السنوات الأخيرة.

وكانت بعض مدن اسبانيا في حالة تأهب أحمر أي أعلى مستوى من المستويات الــ3 وستصل الثلوج إلى 20 سم في غضون 24 ساعة وسجلت بعض المناطق انخفاض درجة حرارة لتصل الى -15 درجة مئوية.

وعطلت الثلوج حركة المرور على نحو 200 طريق وحركة بعض القطرات وتجمدت المياه في بركة حديقة ريتيرو في مدريد وسوهد البط وهو يمشي على الجليد.

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