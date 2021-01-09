إيلون ماسك هو أغنى شخص في العالم بثروة تقترب من 200 مليار دولار

منذ فترة قريبة جدًا نحّى Elon Musk منافسه بيل جيتس عن منصبه كثاني أغنى رجل في العالم، وبهذا أصبح إيلون ماسك يحتل المرتبة الثانية ويليه بيل جيتس، الآن وبشكل مفاجئ تفوق Musk على جيف بيزوس مؤسس أمازون ويصبح أغنى رجل في العالم، وهذا بعدما حققت شركته تيسلا أرباح خيالية في الفترة السابقة.

إيلون ماسك هو أغنى شخص في العالم

الإحصاءات هنا مبنية بالكامل على مجلة بلومبيرج والتي لديها تصنيف بأغنى 500 شخص في العالم أجمع، وذكرت المجلة أن ماسك قد اكتسب مبالغ مالية ضخمة من نجاح تيسلا خلال عام 2020 المنقضي. يُذكر أن قبل عام 2020 إيلون ماسك كان في المتربة الـ30 تقريبًا بثروة 7.2 مليار دولار أمريكي، لكن العبقري الأمريكي وفي خلال عام واحد فقط اكتسب أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لثروته الشخصية!

هذا النجاح كله يأتي من أرباح شركتي تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وكذلك سبيس إكس التي تعمل في أعمال الفضاء والصواريخ! وفيما يلي نعرض عليكم تصنيف ماسك وثروته مقارنة بأغنى عشر أشخاص في العالم إلى جانب دولهم أيضًا:

يُذكر أن هذا المبلغ الذي يمتلكه Elon Musk ليس بمال حقيقي في حسابه البنكي، بل هي قيمة أسهمه في كلًا من سبيس إكس وتيسلا وغيرهم، وفي حالة انخفضت قيمة هذه الأسهم ستنخفض ثروة ماسك.

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