لقاح فايزر بيونتك يقضي على سلالتي كورونا المتحورتين

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء مختبر بيونتيك قدرة لقاح فايزر بيونتك على مواجهة سلالتي فيروس كورونا المستجد اللتين انتشرتا في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وتسببتا بزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدّ العلماء تمتع الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بالقدرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للقضاء على التحور الأساسي بالسلالتين الجديدتين.

يذكر أنّ السلالة المتحورة من فيروس كورونا بي 117 ظهرت وانتشرت في المملكة المتحدة، وتحديداً في جنوب شرق بريطانيا مع نهاية العام الماضي، وتسببت في زيادة عدد الإصابات بكورونا في البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية لفرض إغلاق في

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