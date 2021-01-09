زوج يعود لزوجته بعد 4 أيام من دفنه

شهدت الهندوراس في نهاية ديسمبر الماضي حادثةً غير مألوفة، إذ عاد رجلٌ لزوجته بعد مرور 4 أيام على وفاته ودفنه.

وقالت الزوجة فيكتوريا سارمينتو إنّها تلقت اتصالاً من مستشفى أوكسيدنت أبلغت من خلاله بوفاة زوجها البالغ من العمر 65 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

لتقوم الزوجة بعد ذلك بالذهاب للمستشفى حيث تعرفت على جثة زوجها، وقامت باستخراج تصريح الدفن، ودفنت زوجها.

وبعد 4 أيام من دفنه تلقت الزوجة خبراً سعيداً ومفاجئاً، إذ عثر على زوجها في أحد الحقول ببلدة ترينيداد المجاورة، حيث كان فاقد الوعي منذ عدة أيام قبل أن يعثر عليه.

وقالت فيكتوريا إنّ الأمر اختلط عليها في المشرحة، وإنّها أخطأت في التأكد من جثة زوجها، وطالبت المستشفى بإعادة تكاليف الدفن، وألقت عليهم اللوم لعدم تدقيقهم في بيانات المشرحة والأشخاص الموجودين فيها.

من جهةٍ أخرى أكدّ مصدر في المستشفى أنّ الرجل الذي دفن بالخطأ دخل المستشفى بحالة حرجة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتوفي بعد عدة ساعات من وصوله للمستشفى.

يذكر أن المستشفى ألقت اللوم على الزوجة لأنّها تعرفت على الجثة، وأكدّت إدارة المستشفى

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