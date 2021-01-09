شاومي تكشف عن هاتف “مميز ورخيص”

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليه Redme Note 9T 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Dimesnity 800U ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60HZ، ومعدل سطوع 450nits، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 46 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية باللونين الأسود والبنفسجي، وبسعر يتراوح بين 199 يورو و249 يورو

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