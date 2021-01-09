رحيل الموسيقار المصري خالد فؤاد

فُجِعَ الوسط الفني المصري برحيل الموسيقار خالد فؤاد عن عمرٍ يناهز 72 عاماً إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأعلن عمر فؤاد نجل الفنان الراحل خبر الوفاة من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك، وطلب من متابعيه الدعاء لوالده بالمغفرة والرحمة دون أن يكشف عن موعد الدفن ومكان إقامة العزاء.

ونعى عدد من الفنانين المصريين الموسيقار الراحل، كالفنانة مي فاروق التي اعترفت بفضله الكبير عليها من خلال النصائح التي يقدمها، في حين قالت المطربة ريهام عبد الحكيم إنّ كلام الموسيقار الراحل كان مشجعاً لها لمواصلة مشوارها الفني.

يذكر أنّ الموسيقار الراحل كان قائد أوركسترا لعدد كبير من الأعمال الفنية، وقدم خلال مسيرته مجموعة من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية كبنت شبرا، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، وأحلام عادية وغيرها.

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