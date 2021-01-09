جديد Coolpad.. هاتف بكاميرا رباعية ومواصفات مميزة

أعلنت شركة Coolpad عن هاتفٍ جديد بكاميرا رباعية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Cool S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P60 Soc ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت Coolpad هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.53 بوصة، ودقة عرض FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و0.3 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغابايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، مستشعر للبصمات.

يذكر أنّ Coolpad لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد الذي ستطلقه في الأسواق العالمية بسعر 193 دولارا أمريكيا.

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