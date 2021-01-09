لينوفو تطلق حاسوبا بشاشة قابلة للدوران

رفعت شركة لينوفو الصينية النقاب عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة وشاشة قابلة للتدوير أطلقت عليه Yoga 7 AiO.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج AMD Ryzen 7 4800H، وكرت شاشة NVidia RTX 2060.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة مقاس 27 بوصة تحتوي على ميزة التدوير بين الوضع الأفقي والرأسي، مع دعم إمالة الشاشة بزاوية 20 درجة، وستدعم الشاشة العرض بدقة 4K، وألوان DCI-P3 بنسبة 99%، ومعايير ألوان Adobe RGB، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب بدقة 5 ميغا بيكسل.

وسيحتوي الجهاز الجديد على ميزة الإرسال اللاسلكي المدمجة التي تسمح ببث محتوى الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية إلى شاشة الجهاز، وميكرفونات مدمجة تدعم المساعد الصوتي لأليكسا.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في فبراير القادم بسعر يصل إلى 1599 دولارا أمريكيا.

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