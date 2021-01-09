لماذا الآن هوأسوأ وقت لشراء هاتف “Samsung Galaxy S20″؟

إذا كنت راغبا في شراء هاتف أندرويد جديد، فقد تفكر في هاتف سامسونج جلاكسي S20 5G – الهاتف الرائد العام الماضي ولكن مع S21 جلاكسي المرجح أن يتم كشف النقاب عنه في 14 يناير المقبل هل يمكن أن تتساءل ما هي الاختلافات بين الاثنين؟ هل يجب أن تشتري جلاكسي S20 الآن، أم أن S21 يستحق الانتظار؟

لقد قمنا بتفصيل جميع مواصفات جلاكسي S21 المختلفة الشائعة عنه ، ومقارنتها مع جلاكسي S20 هنا ، فبدا أنهما متشابهان إلى حد كبير على السطح فكلاهما يحتوي على شاشات بحجم 6.2 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ، وبطارية 4000 مللي أمبير في الساعة ، واتصال 5G وميزات كاميرا مماثلة بما في ذلك عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل

تظهر الاختلافات الأكبر عندما تقوم بالترقية إلى جلاكسي S21 Ultra ، ولكن حتى ذلك الحين ، فإن ميزاته تشبه إلى حد كبير ميزات جلاكسي S20 Ultra حيث يشتمل كلا الهاتفين المتميزين على كاميرا أكثر تقدمًا وبطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة. ومع ذلك ، يشاع أن S21 Ultra يشتمل على شاشة WQHD Plus ذات دقة أعلى ، وعلى وجه الخصوص ، قلم.

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين طرازي جلاكسي ، بناءً على الشائعات والتسريبات ، التي لم تؤكدها سامسونج أو تعلق عليها.

السعر

بدأ جهاز جلاكسي S20 بسعر 999 دولارًا ، على الرغم من انخفاض سعره منذ ذلك الحين إلى 800 دولار في أمازون و Best Buy. وبدأ سعر جلاكسي S20 Plus بسعر 1199 دولارًا أمريكيًا ، بينما بدأ سعر جلاكسي S20 Ultra بسعر 1،399 دولارًا.

يشاع أن جلاكسي S21 و جلاكسي S21 Plus و جلاكسي S21 Ultra سيبدأ سعره من 850 دولارًا و 1050 دولارًا و 1250 دولارًا على التوالي، ومن المحتمل أن يرجع انخفاض الأسعار إلى انخفاض مبيعات الهواتف المحمولة أثناء الوباء.

المعالج

يشاع أن جلاكسي S21 يحتوي على معالج Snapdragon 888 جديد ، والذي يزعم أنه يوفر أداء أسرع 5G وعمر بطارية أطول. يعمل جلاكسي S20 على شريحة Snapdragon 865 الأقدم.

عرض

بينما يتميز جلاكسي S20 بشاشة HD Plus ديناميكية AMOLED ، يقال إن جلاكسي S21 يتضمن شاشة FHD Plus LTPS ، والتي يجب أن تكون ذات دقة أعلى وجودة صورة أفضل.

الألوان

يمكنك شراء جلاكسي S20 باللون الرمادي الكوني والأزرق السحابي والوردي السحابي والأسود الكوني “على الرغم من عدم توفر جميع الطرز جميع الألوان”. يقال إن جلاكسي S21 سيأتي باللون البنفسجي الوهمي ، والوردي الوهمي ، والرمادي الوهمي ، والأبيض الشبح ، والفضي الوهمي أو الأسود الشبح “ولكن مرة أخرى ، لن تقدم جميع الطرز جميع الألوان”.

كيفية تحديد هاتف جلاكسي المراد شراؤه؟

كما هو الحال مع أي عملية شراء للهاتف، يعتمد الأمر على ما تبحث عنه. نظرًا لانخفاض سعر جلاكسي S20 الأساسي إلى 800 دولار، فهو ليس هاتفًا سيئًا مقابل المال إذا كنت بحاجة إليه الآن خاصةً أنه من المحتمل أن يتضمن العديد من نفس الميزات مثل جلاكسي S21 الجديد.

ومع ذلك، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان السعر سينخفض ​​أكثر بمجرد إصدار S21. إذا لم يحدث ذلك، وإذا كنت تخطط لإنفاق حوالي 800 دولار على أي حال ، فيمكنك أيضًا الترقية إلى جلاكسي S21 بسعر البدء المشاع البالغ 850 دولارًا ، حيث سيوفر لك ذلك معالجًا أفضل وشاشة مختلفة.

المصدر: cnet.com

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