تعرف على أفضل ماكينات الخياطة المحمولة للعام 2021

تُعتبر ماكينات الخياطة المحمولة إضافة رائعة لأي منزل حيث تمكنك من إدخال التعديلات والميزات الشخصية الي ملابسك بكل سهولة دون الحاجة لاستبدال الملابس أو شراء ملابس جديدة، فقط تحتاج لبعض التعلم والممارسة، وتتميز ماكينات الخياطة المحمولة بأنه يمكن استخدامها على الصعيد الشخصي أو المهني كما أنها سهلة الاستخدام وخفيفة وتحتاج إلى تعلم بسيط جداً كما أنها آمنه ولا تشكل اي خطر، وفي هذا المقال انتقينا أفضل 5 ماكينات خياطه محمولة متاحة في الأسواق حالياً.

أفضل ماكينات الخياطة المحمولة لهذا العام:

1. Brother Sewing and Quilting Machine

تمتاز هذه الماكينة بأنها مزودة بما يصل إلى 60 غرزة مدمجة فهي آلة تصميم بسيطة ورائعة ينبغي أن تُفكر في شرائها، هذه الماكينة المحمولة تمتاز بميزة رائعة وهي إنها تمتلك محدد غرز سهل الاستخدام يسمح لك برؤية واستخدام الغرز المفضلة لديك، من مميزات هذه الماكينة أنها سهلة الاستخدام للغاية كما أنها تأتي مع إعدادات دقيقة للغاية، جدير بالذكر أن هذه الماكينة مُزودة بشاشة عرض LCD بها سرعات مختلفة وهذه السرعات قابلة للتعديل تسمح لك باختيار السرعة التي تريدها، وللإشارة أيضاً فهذه الأخيرة تتضمن ذراع مدمج مجاني لأداء المشاريع الأشد تعقيداً، يبلغ سعر الماكينة 171.23 دولار.

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2. SINGER Simple 3232 Portable

ننتقل الآن للماكينة الثانية في هذه القائمة والتي تمتلك 32 غرزة مدمجة كما أنها تمتاز بتصنيف عالي وهيكل معدني للاستخدام الشاق كما أنها تمتاز بعلبة إبرة مدمجة تمكنك من صناعة إبداعات جميلة وجديدة بسهولة، الماكينة بدون مبالغة تعتبر من أشهر وأفضل ماكينات الخياطة المحمولة الموجودة في السوق ومما يؤكد أنها ماكينة خياطة فعالة جداً وموثوق بها أنها تعمل بسرعة قصوى تصل إلى 750 غرزة في الدقيقة، وهذه المميزات العديدة تجعلها خياراً رائعاً لشتى أنواع الاستخدامات سواء كانت مشاريع كبيرة أو مشاريع صغيرة أو للاستخدام الشخصي، يبلغ سعر هذه الأخيرة حوالي 220 دولار.

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3. DONYER Electric Sewing Machine

هذه الماكينة الرائعة سهلة الاستخدام وتأتي بسعر مناسب وهذا ما يجعلها مناسبة لمن يريدون تعلم مهارات الخياطة لأنها ذات تصميم بسيط مكون من 12 غرزة محددة بشكل مسبق، كما أن الماكينة تأتي بسرعتين خياطة عالية وخياطة منخفضة لكي تتمكن من الاختيار كما أنه يمكنك من التبديل بين الاستخدام اليدوي واستخدام دواسة القدم، المميز في الماكينة أنها تأتي مع ذراع مجاني لتسهيل عملية الخياطة، تأتي الماكينة مع ضمان لمدة عام، ويبلغ سعر هذه الأخيرة 73.99 دولار.

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4. JUKI TL- 2000 Qi Sewing

هذه الماكينة مقدمة من طرف JUKI العلامة التجارية الأشهر على الإطلاق في مثل هذه المنتجات، هذه الماكينة وبدون مبالغة أحد أفضل ماكينات الخياطة الموجودة في السوق إن لم تكن الأفضل لكن ما جعلنا لا نذكرها في بداية المقال هو سعرها المرتفع نوعاً ما والذي يصل إلى 729.12 دولار، الماكينة تمتاز بسرعتها العالية التي تمكنها من غرز 1500 غرزة في الدقيقة الواحدة وهذا ما يجعلها مناسبة للاستخدام الشاق، بجانب أنها تعمل مع كافة أنواع الأقمشة الخفيفة والثقيلة.

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5. JUKI MO654DE Portable

هذه الماكينة الأخيرة في هذه القائمة والمقدمة أيضاً من طرف العلامة التجارية JUKI وهي مكينه متطورة كما تمتاز بكفاءة عالية وبسعر مناسب عن الماكينة السابقة بجانب سهولة الاستخدام، أهم ميزة في هذه الماكينة أنها قوية ومتينة جداً بجانب أنها صغيرة من ناحية احجم وخفيفة كذلك وبالتالي يمكن استخدامها في أي مكان، تصل سرعة الماكينة العالية إلى إنشاء 1500 غرزة في الدقيقة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 370.36 دولار.

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