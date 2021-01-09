“بروفايل”.. أكرم اليسير يحكي عن البلاد التي يحبها

تزخر ليبيا بقامات وشخصيات ناشطة على مختلف الساحات (السياسية والفنية والثقافية والمجتمعات المحلية)، لكنها لم تحظ بالاهتمام المطلوب وغابت عنها الأضواء مع احتدام الخلافات والإيدلوجيات.

وبهذا الشأن، أطلقت “218”، فكرة حملت اسم “بروفايل”، تهدف إلى الاقتراب من الأسماء الليبية التي لها أثر ومشاركة بالحراك الليبي على كافة المستويات.

فكرة “بروفايل” تهدف بالأساس بالتعريف بالشخصيات الليبية المستهدفة بطريقة غير تقليدية تتمثل في عرض أبرز المعلومات عن هذه الشخصيات عبر أسطر مختصرة وتُعطي القارئ فكرة كاملة عن الاسم المطروح.

تناولت الحلقة الأولى من “بروفايل”، سيرة أكرم مفتاح اليسير، وتاليا تعريفا سريعا به:

الإسم: أكرم مفتاح اليسير

مواليد: طرابلس 1984

طفولتك:

قضيتها بين طرابلس والخمس وبنغازي

المدرسة:

تنقلت في عشرة مدارس حتى حصلت على الشهادة الثانوية

والهواية:

الكتابة والرسم والخط والسباحة وركوب الخيل والمطالعة

تعليمك:

ليسانس حقوق

وظفيتك:

محامي

كم عدد أصدقائك المقربون؟

ثلاثة

متزوج أم أعزب؟

متزوج

الصورة التي تتمنى أن يضعها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي:

خريطة البلاد دون انقسامات ومشاحنات

أشخاص تتمنى أن يكونوا ضمن أصدقائك؟

الجاحظ وابن المقفع وابن خلدون والمتنبي وستكون جلسة سمر لا تنتهي

البوست أو التغريدة “المنشور”، الذي ترغب في كتابته ولكنك تترددت في كتابته؟

أخيرا صار لنا بلاد تحبنا ونحبها

أهم قصيدة بالنسبة لك؟

القصيدة التي لم أكتبها حتى أكتبها

هل أصبح العالم الافتراضي عالم حقيقي أو العكس.. “اختياري”؟

يحمل الكثير من الواقع ويتعاطى معه ولكنه بارد دون شعور ويفتقد كثيرا للإنسانية

لعبتك المفضلة؟

ركوب الخيل والسباحة وتنس الطاولة

شخصية تتمنى أن تصل لرئاسة ليبيا؟

لا أرى فيما هو موجود في الساحة السياسية شخصا يتوافق مع ما أتمناه لهذه البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية