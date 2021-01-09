محمد عبدة يحصل على لقاح فيروس كورونا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صور لتلقي فنان العرب محمد عبده للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث نشر الفنان السعودي في حسابه على تويتر صوراً له وهو يحصل على لقاح الكورونا، ووصف التجربة بالبسيطة، ودعا جميع الناس للحصول عليه وعدم الخوف منه، وقال إنّ الله أرسل الداء وجاء بالدواء، وطلب منهم التوكل على الله والحصول عليه.

وقال إنّ الحكومة السعودية قامت بواجباتها كاملة، وأمنت اللقاح لشعبها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ صور فنان العرب حظيت بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ساهم في تصدر الخبر الترند في السعودية.

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