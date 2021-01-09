لصان تعيسان يبلغان الشرطة بمكانهما بالخطأ

قادت الصدفة الشرطة البريطانية لإلقاء القبض على لصين أثناء قيامهما بعملية السرقة.

وقعت هذه الحادثة في منطقة ستافوردشاير البريطانية يوم 6 يناير الجاري، حيث جلس أحد اللصين على هاتفه أثناء عملية السرقة واتصل دون أن يشعر برقم الشرطة 999 الأمر الذي جعل الشرطة تسمعهما وتحدد مكانهما.

وأرسلت الشرطة دورية تمكنت من إلقاء القبض على اللصين البالغين من العمر 49 و42 عاماً في منطقة ميدلبورت في مدينة ستوك أون ترنت، ووجهت لهما تهمة السرقة.

يذكر أنّ رئيس المفتشين جون أوين قال في تغريدةٍ نشرها على حسابه في تويتر إنّه ألقى القبض على أسوأ اللصين حظاً في العالم، وسخر منهما بنشر صورة لمارف اللص البائس في سلسلة أفلام Home Alone.

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