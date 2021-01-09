متى يستعيد المتعافون من كورونا حاسة الشم؟

حددت دراسة جديدة نشرت في مجلة Journal of Internal Medicine الفترة التي يحتاجها المتعافون من كورونا لاستعادة حاسة الشم.

وشملت الدراسة التي قام بها عدد من علماء أوروبا 2500 مريض من 18 مستشفى أوروبي، ولاحظ العلماء انخفاض حاسة الشم أو فقدانها بشكلٍ كامل لدى 85.9% من الحالات الإصابة بكورونا الخفيفة، و4.5% لدى الحالات المتوسطة الشدة، و9.6 % لدى الحالات الشديدة.

وأشار العلماء إلى أنّ متوسط ضعف حاسة شم وصل ل21.6 يوم، مع استعادة ربع المصابين لحاسة الشم بعد شهرين.

وأوضح العلماء إنّ فقدان حاسة الشم يحدث بكثرة لدى حالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا مقارنةً بالحالات المتوسطة والشديدة.

وأكدّ العلماء استعادة 95% من المصابين لحاسة الشم بعد مرور 6 أشهر كحد أقصى.

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