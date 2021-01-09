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متى يستعيد المتعافون من كورونا حاسة الشم؟

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت دراسة جديدة نشرت في مجلة Journal of Internal Medicine الفترة التي يحتاجها المتعافون من كورونا لاستعادة حاسة الشم.

وشملت الدراسة التي قام بها عدد من علماء أوروبا 2500 مريض من 18 مستشفى أوروبي، ولاحظ العلماء انخفاض حاسة الشم أو فقدانها بشكلٍ كامل لدى 85.9% من الحالات الإصابة بكورونا الخفيفة، و4.5% لدى الحالات المتوسطة الشدة، و9.6 % لدى الحالات الشديدة.

وأشار العلماء إلى أنّ متوسط ضعف حاسة شم وصل ل21.6 يوم، مع استعادة ربع المصابين لحاسة الشم بعد شهرين.

وأوضح العلماء إنّ فقدان حاسة الشم يحدث بكثرة لدى حالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا مقارنةً بالحالات المتوسطة والشديدة.

وأكدّ العلماء استعادة 95% من المصابين لحاسة الشم بعد مرور 6 أشهر كحد أقصى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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