أفضل أفلام نتفليكس في عام 2020

ربما لم تكن أبواب دور السينما مفتوحة في معظم أيام عام 2020 بسبب الوضع الصحي العالمي، لكن شبكة نتفليكس قدمت محتوى لفت الأنظار.

موقع “screenrant” الشهير قام بنشر قائمة مكونة من 10 أفلام تحت عنوان أفضل أفلام شبكة نتفليكس للعام المنصرم.

Eurovision Song Contest

اتخذت معظم الأفلام في نتفليكس طابعًا جديًا، إلا أن فيلم مسابقة “يورو فيجن” للأغنية كان واحدًا من أفضل أفلام العام، وهو فيلم كوميدي موسيقي، ويتناول الفيلم قصة الزوج الغنائي الأيسلندي لارس إريكسونغ وسيجريت إريكسدوتير (فيريل و راشيل ماك آدامز)، حيث يتم منحهم الفرصة لتمثيل بلادهم في مسابقة الأغنية الأوروبية.

The Trial Of The Chicago 7

يحكي فيلم القصة 7 أشخاص تظاهروا ضد حرب فيتنام وتمت محاكمتهم في عام 1968 بتهمة التآمر ضد الدولة، وجاء عرضه في وقت حساس حيث تزامن مع فترة الانتخابات الأمريكية، ويبدو أن المخرج آرون سوركين نجح في جذب الانتباه من خلال دراما المحاكم.

The Old Guard

تتمتع نتفليكس بسجل حافل في أفلام الحركة، مثل فيلمها الأخير Ava، يتناول فيلم (الحرس القديم) قصة مجموعة من الخالدين يحاربون من أجل الحفاظ على سرية هويتهم، لكنهم يواجهون العديد من المتاعب عندما ينضم لهم عضو جديد.

I’m Thinking Of Ending Things

يمتلك كاتب ومخرج الفيلم تشارلي كوفمان موهبة تتمثل في انغماس الجمهور في شخصيات أعماله، في هذا الفيلم ينتقل مرة أخرى في مشاكل الحالة الإنسانية، يحكي الفيلم من منظور فتاة في طريقها لمقابلة عائلة حبيبها لأول مرة، في طريقهما عبر عاصفة جليدية يتناقشان في العديد من الأشياء، وعندما يصلان إلى المنزل الريفي أخيرا تشعر بأن لا شيء يبدو طبيعيًا، تبدأ الفتاة بالتشكيك في طبيعة وجودها وطبيعة الزمن الذي تحيا داخله، وتعيش في رعب نفسي.

Enola Holmes

إينولا هولمز هي الأخت الصغيرة لعائلة هولمز الشهيرة، الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم تدور حول الأخت الصغرى للمحقق الشهير “شارلوك هولمز” التي تكتشف أن أمها قد اختفت فجأة بدون سبب، الشيء الذي يجعلها تنطلق في رحلة لإيجادها حيث ستصبح محققة بارعة بالاعتماد على نفسها متفوقة على أخيها شارلوك، إذ ستكشف النقاب عن مؤامرة خطيرة حول أمير شاب غامض.

His House

فيلم بنكهة الرعب، يحكي قصة زوجان يهربان من الحرب الأهلية في جنوب السودان ويستقران في إنجلترا، ويجب عليهما التأقلم مع الحياة الجديدة، ثم يكتشفان وجود كائن شيطاني يعيش في المنزل الذي يقطنانه.

Ma Rainey’s Black Bottom

فيلم آخر يتحدث عن العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المرة جاء على شكل فرقة موسيقية أعضاؤها من أصحاب البشرة السوداء، وتدور أحداث الفيلم في عام 1927.

Da 5 Bloods

فيلم دراما أمريكي، من إخراج سبايك لي الذي ساهم أيضًا في الكتابة والإنتاج، حيث يحارب أربعة جنود أمريكان من أصل أفريقي من أجل البقاء ضد قوى الإنسان والطبيعة، وعندما يعودون إلى فيتنام، يحاولون البحث عن فريقهم وقائدهم، والذهب الذي أخفوه معًا، كما يسلط الفيلم الضوء على العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء واستخدامهم في الحروب.

Mank

تدور أحداثه في عام 1941 حول صناعة فيلم (المواطن كين – Citizen Kane) وكواليس كتابة ذلك العمل من قبل “هارمن مانكوفيتش” و”أورسن ويلز” في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، ويظهر الفيلم كيف كان لذلك العمل الفضل في تغير شكل السينما للأبد.

