“أبل” تُجمد تطبيق “بارلير” من متجرها مؤقتاً

علقت شركة “أبل” الأميركية تطبيق “بارلير” من متجر تطبيقاتها، مبررةً ذلك بقولها “إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف”.

ومنحت “أبل” الخدمة “24” ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها ألا مكان لديها للمحرضين على العنف وقالت عبر البيان: “علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشاكل”.

يشار إلى أن “أبل” شركة أميركية متعددة الجنسيات تعمل على تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية وتصنيعها وكذلك منتجات برامج الكمبيوتر، كما تشمل منتجات الشركة الأكثر شهرة أجهزة كمبيوترات الــ “ماكينتوش”، والجهاز الموسيقي “آي بود” والجهاز المحمول “آي فون”.

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